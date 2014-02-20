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债券 | 2014年 2月 21日 星期五 05:57 BJT

加拿大汇市：加元兑美元跌至两周低点，焦点转向加拿大通胀数据

路透多伦多2月20日 - 加元兑美元周四跌至两周低点，投资人在近期喘息后恢复抛售加元，而市场焦点转向周五将公布的加拿大通胀数据。

中国公布的数据显示制造业活动继续萎缩，也令加元承压。

欧元区数据显示，2月企业活动也略有降温。

根据加拿大央行数据，加元兑美元 收报1.1099加元或0.9010美元，周三收报1.1082加元或0.9024美元。这是加元2月来首次连跌两日。(完)

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