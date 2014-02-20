加拿大汇市：加元兑美元跌至两周低点，焦点转向加拿大通胀数据

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透多伦多2月20日 - 加元兑美元周四跌至两周低点，投资人在近期喘息后恢复抛售加元，而市场焦点转向周五将公布的加拿大通胀数据。
中国公布的数据显示制造业活动继续萎缩，也令加元承压。
欧元区数据显示，2月企业活动也略有降温。
根据加拿大央行数据，加元兑美元 收报1.1099加元或0.9010美元，周三收报1.1082加元或0.9024美元。这是加元2月来首次连跌两日。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)