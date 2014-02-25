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债券 | 2014年 2月 26日 星期三 06:22 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下滑，因中国忧虑令商品货币下跌

路透多伦多2月25日 - 加元兑美元周二下跌，因人民币录得2011年10月来最大跌幅，拖累诸如加元等商品货币下滑。

在上周稍后几日下跌后，加元周一攀升，但周二与包括澳元和新西兰元在内的其他资源相关货币一起下跌，因策略师忧虑人民币走势反映全球经济增长。

经济学家和交易商怀疑中国央行为准备改革进行干预，增加了人民币的波动性。

加元对中国的发展可以相当敏感，因中国是主要商品消费国。

加元兑美元 收报1.1086加元，或0.9020美元，低于周一收报的1.1067加元或0.9036美元。

本周出炉的经济数据不多，在周五公布2013年第四季国内生产总值(GDP)数据前，加元将不会受到很多加拿大国内消息影响。(完)

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