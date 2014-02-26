加拿大汇市：加元兑美元下跌，投资人静待本周稍后公布的数据

路透多伦多2月26日 - 加元兑美元周三下跌，因地缘政治紧张局势提振美元的避险魅力，且投资人静待本周稍后公布的加拿大经济数据。

市场人气谨慎，因乌克兰紧张局势升级，此前俄罗斯当局下令军队在俄罗斯和乌克兰边境附近准备进行演习，显示俄罗斯的军事实力。

投资人也关注中国人民币的走势。

人民币兑美元即期周三微幅收涨，结束此前连续六日贬值走势，人民币汇率企稳迹象显现；盘中一度跌至近七个月新低，而较昨日日内即急贬数百个点子则明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

加元兑美元 收报1.1128加元，或0.8986美元，低于周二收报的1.1086加元或0.9020美元。

加拿大本周没有很多数据出炉，在本周稍后才有公布，分别是周四和周五的经常帐和2013年第四季GDP数据。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价