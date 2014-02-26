加拿大汇市：加元兑美元下跌，投资人静待本周稍后公布的数据

标题新闻：瑞士信贷因销售有毒抵押贷款证券致三家联邦信用社倒闭指控而向美监管机构支付4亿美元
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路透多伦多2月26日 - 加元兑美元周三下跌，因地缘政治紧张局势提振美元的避险魅力，且投资人静待本周稍后公布的加拿大经济数据。
市场人气谨慎，因乌克兰紧张局势升级，此前俄罗斯当局下令军队在俄罗斯和乌克兰边境附近准备进行演习，显示俄罗斯的军事实力。
投资人也关注中国人民币的走势。
人民币兑美元即期周三微幅收涨，结束此前连续六日贬值走势，人民币汇率企稳迹象显现；盘中一度跌至近七个月新低，而较昨日日内即急贬数百个点子则明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。
加元兑美元 收报1.1128加元，或0.8986美元，低于周二收报的1.1086加元或0.9020美元。
加拿大本周没有很多数据出炉，在本周稍后才有公布，分别是周四和周五的经常帐和2013年第四季GDP数据。(完)
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路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。