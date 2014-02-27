加拿大汇市：加元兑美元下跌，因市场谨慎情绪盖过经常帐数据影响

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透多伦多2月27日 - 加元兑美元周四小幅下跌，因乌克兰政治紧张局势令市场人气谨慎，抵销了加拿大第四季经常帐赤字扩大幅度小于预期的消息。
在周五公布加拿大GDP数据前，投资人调整头寸。市场预期加拿大2013年第四季GDP同比增幅降至2.5%，但分析师预计严寒天气可能影响部份经济活动。
加元兑美元从日内低位反弹，此前加拿大统计局公布的去年第四季经常帐赤字扩大幅度小于预期，且第三季经常帐赤字被下修。
加元兑美元 收报1.1136加元，或0.8980美元，低于周三收报的1.1128加元或0.8986美元。(完)
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路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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