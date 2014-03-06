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债券 | 2014年 3月 7日 星期五 05:48 BJT

加拿大汇市：加元兑美元升至两周高位，因经济数据强劲

路透多伦多3月6日 - 加元兑美元周四升至两周高位，受强于预期的经济数据提振，且投资人乐观认为可以通过外交努力来令乌克兰紧张局势降温。

数据显示，加拿大1月建筑许可跳升8.5%，远超分析师预期。另外，住宅建筑意向创下纪录高位。

另一数据显示2月采购活动加速，原本预期为放缓。

加元兑美元 收报1.0992加元或0.9098美元，高于周三收报的1.1038加元，或0.9060美元。周四盘中加元兑美元触及1.0955加元的2月19日来最高。

投资人焦点转向周五美国和加拿大将公布的就业数据，预计加拿大2月增加1.5万个就业岗位，增速较之前一个月放缓，失业率预计维持在7%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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