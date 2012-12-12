加拿大汇市: 加元/美元接近两个月高位,因加拿大贸易逆差意外收窄

路透多伦多12月11日--- - 加元兑美元周二连续第六个交易日收高,盘中一度触及近两 个月高点,因数据显示该国10月贸易逆差意外收窄. 加拿大10月贸易逆差缩窄为1.69亿加元(1.71亿美元),9月贸易逆差修正后为10.1亿加元 .10月进口下降1.2%,而商品价格上涨和出口量增加,推动当月出口上升1.0%.分析师原先预期 10月逆差为12亿加元. "我认为(贸易数据对加元的)影响可能十分短暂,直到我们可以进一步证实加拿大经济在 今年第四季反弹."加拿大皇家银行助力首席分析师Paul Ferley指出. 加元/美元 收报0.9862加元或1.0140美元,略高于周一收盘的0.9870加元或1.01 32美元. 在加拿大公布贸易数据后,加元短暂触及盘中高位,随后回吐涨幅.加元最高升至0.9858 加元或1.0144美元的10月19日以来高位,但仍处于0.9858-0.9880加元的窄幅区间. 展望后市,投资者关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和美国财政悬崖谈判的进 展.(完)