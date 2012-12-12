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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 10:37 BJT

加拿大汇市: 加元/美元接近两个月高位,因加拿大贸易逆差意外收窄

路透多伦多12月11日--- - 加元兑美元周二连续第六个交易日收高,盘中一度触及近两
个月高点,因数据显示该国10月贸易逆差意外收窄.
    
    加拿大10月贸易逆差缩窄为1.69亿加元(1.71亿美元),9月贸易逆差修正后为10.1亿加元
.10月进口下降1.2%,而商品价格上涨和出口量增加,推动当月出口上升1.0%.分析师原先预期
10月逆差为12亿加元.
    
    "我认为(贸易数据对加元的)影响可能十分短暂,直到我们可以进一步证实加拿大经济在
今年第四季反弹."加拿大皇家银行助力首席分析师Paul Ferley指出.
    
    加元/美元 收报0.9862加元或1.0140美元,略高于周一收盘的0.9870加元或1.01
32美元.
    
    在加拿大公布贸易数据后,加元短暂触及盘中高位,随后回吐涨幅.加元最高升至0.9858
加元或1.0144美元的10月19日以来高位,但仍处于0.9858-0.9880加元的窄幅区间.
    
    展望后市,投资者关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和美国财政悬崖谈判的进
展.(完)

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