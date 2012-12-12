加拿大汇市: 加元/美元接近两个月高位,因加拿大贸易逆差意外收窄

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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路透多伦多12月11日--- - 加元兑美元周二连续第六个交易日收高,盘中一度触及近两 个月高点,因数据显示该国10月贸易逆差意外收窄. 加拿大10月贸易逆差缩窄为1.69亿加元(1.71亿美元),9月贸易逆差修正后为10.1亿加元 .10月进口下降1.2%,而商品价格上涨和出口量增加,推动当月出口上升1.0%.分析师原先预期 10月逆差为12亿加元. "我认为(贸易数据对加元的)影响可能十分短暂,直到我们可以进一步证实加拿大经济在 今年第四季反弹."加拿大皇家银行助力首席分析师Paul Ferley指出. 加元/美元 收报0.9862加元或1.0140美元,略高于周一收盘的0.9870加元或1.01 32美元. 在加拿大公布贸易数据后,加元短暂触及盘中高位,随后回吐涨幅.加元最高升至0.9858 加元或1.0144美元的10月19日以来高位,但仍处于0.9858-0.9880加元的窄幅区间. 展望后市,投资者关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议和美国财政悬崖谈判的进 展.(完)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)