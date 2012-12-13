版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 06:44 BJT

加拿大汇市: 加元兑美元几无变动,脱离两个月高点

路透多伦多12月13日 - 加元兑美元周四收盘几无变动,自盘中触及的
两个月最高水准回落.美国财政悬崖担忧打压人气,且投资者在加元连续七
日上涨之后了结获利.
    
    加元追随资源价格走势,而由于美国国会与白宫之间的预算磋商缺乏
进展,拖累资源价格下跌,尽管美国就业数据与零售销售改善.

    加元/美元周四触及0.9825加元或1.0178美元,这是10月18日以来的最
高水准.

    加元/美元收报0.9848加元或1.0154美元,周三北美尾盘报0.9847加元
,或1.0155美元.
    
    加元兑其他主要货币涨跌不一,加元/日圆 升至2011年7月8
日以来的最高水平.加元兑欧元 则触及一周低点.
    
    道明证券(TD Securities)的首席外汇策略师Shaun Osborne表示,加
元/美元可能逐渐涨向0.9700-0.9750加元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐