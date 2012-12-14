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市场报道 | 2012年 12月 15日 星期六 06:07 BJT

加拿大汇市: 加元下跌,受美国财政忧虑拖累

路透多伦多12月14日 - 加元兑美元周五微幅下跌,因对美国将在今年
底前达成预算协议的预期消退.
    
    美国民主共和两党形成的僵局,增加了美国国会不能在年底截止日期
前达成协议的可能性.
    
    许多分析师认为,如果不能达成预算协议,那么将使加拿大的最大贸易
伙伴--美国经济陷入衰退,从而损及加元.
    
    加元/美元尾盘报0.9865加元,或1.0137美元,周四尾盘报0.9848加元,
或1.0154美元.
    
    道明证券外汇策略师Greg Moore称,如果美国达成预算协议,年底前加
元可能将涨至约0.9750加元,而如果谈判毫无进展,那么加元可能将下跌.
    
    他称,下周一些投资者焦点或将转至日本央行政策会议,但最多的注意
力仍将放在美国方面.(完)

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