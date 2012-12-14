加拿大汇市: 加元下跌,受美国财政忧虑拖累

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透多伦多12月14日 - 加元兑美元周五微幅下跌,因对美国将在今年 底前达成预算协议的预期消退. 美国民主共和两党形成的僵局,增加了美国国会不能在年底截止日期 前达成协议的可能性. 许多分析师认为,如果不能达成预算协议,那么将使加拿大的最大贸易 伙伴--美国经济陷入衰退,从而损及加元. 加元/美元尾盘报0.9865加元,或1.0137美元,周四尾盘报0.9848加元, 或1.0154美元. 道明证券外汇策略师Greg Moore称,如果美国达成预算协议,年底前加 元可能将涨至约0.9750加元,而如果谈判毫无进展,那么加元可能将下跌. 他称,下周一些投资者焦点或将转至日本央行政策会议,但最多的注意 力仍将放在美国方面.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。