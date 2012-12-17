加拿大汇市: 加元兑美元上涨,美国达成预算协议的希望增强

路透多伦多12月17日 - 加元兑美元周一走高,对美国预算谈判的乐观 期望帮助支撑加元.加元盘中稍早触及一周低点. 美国众议院议长贝纳和总统奥巴马在白宫进行财政悬崖磋商,美国将 能够避开大幅加税和节支的希望上升. 双方助手均表示,他们乐观预期可能在几天内达成协议. 加元/美元 尾盘报0.9837加元或1.0166美元,上周五北美时段 收报0.9865加元或1.0137美元. "(加元)不断攀升,但确实需要催化剂来保持升势.市场基调仍然与上 周相同,"Knightsbridge Foreign Exchange的总裁Rahim Madhavji表示. 加元稍早触及12月10日以来低点0.9882加元或1.0119美元. National Bank Financial的外汇主管Jack Spitz认为,加元的下一个 上档目标是0.9800加元. 中期来看,许多市场人士仍然看多加元.(完)