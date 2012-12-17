加拿大汇市: 加元兑美元上涨,美国达成预算协议的希望增强

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透多伦多12月17日 - 加元兑美元周一走高,对美国预算谈判的乐观 期望帮助支撑加元.加元盘中稍早触及一周低点. 美国众议院议长贝纳和总统奥巴马在白宫进行财政悬崖磋商,美国将 能够避开大幅加税和节支的希望上升. 双方助手均表示,他们乐观预期可能在几天内达成协议. 加元/美元 尾盘报0.9837加元或1.0166美元,上周五北美时段 收报0.9865加元或1.0137美元. "(加元)不断攀升,但确实需要催化剂来保持升势.市场基调仍然与上 周相同,"Knightsbridge Foreign Exchange的总裁Rahim Madhavji表示. 加元稍早触及12月10日以来低点0.9882加元或1.0119美元. National Bank Financial的外汇主管Jack Spitz认为,加元的下一个 上档目标是0.9800加元. 中期来看,许多市场人士仍然看多加元.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。