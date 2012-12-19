加拿大汇市: 加元兑欧元触及七个半月低位,澳洲央行言论令加元承压

路透多伦多12月19日 - 加元兑美元周三下跌,因本周稍早澳洲央行对商品行业将见顶的言论使商品相间货币承压.

澳洲央行表示,本月决定降息而未继续等待,是因为看到更多迹象显示矿业投资顶峰临近,同时非资源部门未显露出回升迹象.

"澳元和新西兰元也因此回落,我认为加元也略为承压,"Cambridge Mercantile Group首席市场策略师Mark Frey说.

Frey也指出,布兰特原油和西德克萨斯中质油价差走宽."不仅整体趋势变得越来越负面,价差也日益走宽.在全球人气基调为商品行业可能见顶的情况下,这肯定是不利加元的消息."

加元兑美元 收报0.9881加元或1.0120美元,周二收盘0.9857加元,或1.0145美元.

加元对北美数据无甚反应.

除其他商品相关货币和日圆外,加元表现落后于多数主要货币.加元兑欧元触及1.3131加元或0.7616欧元,此为5月1日来最低.(完)