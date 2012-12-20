加拿大汇市:加元/美元上涨,受国内零售销售数据和美国预算谈判乐观预期提振

路透多伦多12月20日 - 加元兑美元在连跌两日后周四上涨,因国内零 售销售数据强于预期,而且市场乐观地认为,美国政界人士将继续努力以破 解联邦预算谈判的僵局. 加拿大10月零售销售较前月增长0.7%,增幅远高于预估.但部分分析师 认为,这一数据将对提振近期经济增长迟滞之势助益不大. "今早加拿大非常强劲的零售销售数据或许支撑了加元走势,但我认为 这不可持续,"加拿大分析师兼外汇策略师Charles St-Arnaud表示. 他说,"考虑到大宗商品的价格,加元比它应有的水平更加强劲." 加元/美元在北美交易时段收报0.9873加元,或1.0129美元,周三收盘 价为0.9881加元,或1.0120美元. 道明证券(TD Securities)外汇策略师Greg Moore指出,短期美元/加 元阻力位在0.9900加元附近,支撑位在0.9825-30加元附近. 市场几乎没有对美国国内生产总值(GDP)、楼市等一系列强劲的数据 做出反应.(完)