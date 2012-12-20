加拿大汇市:加元/美元上涨,受国内零售销售数据和美国预算谈判乐观预期提振

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透多伦多12月20日 - 加元兑美元在连跌两日后周四上涨,因国内零 售销售数据强于预期,而且市场乐观地认为,美国政界人士将继续努力以破 解联邦预算谈判的僵局. 加拿大10月零售销售较前月增长0.7%,增幅远高于预估.但部分分析师 认为,这一数据将对提振近期经济增长迟滞之势助益不大. "今早加拿大非常强劲的零售销售数据或许支撑了加元走势,但我认为 这不可持续,"加拿大分析师兼外汇策略师Charles St-Arnaud表示. 他说,"考虑到大宗商品的价格,加元比它应有的水平更加强劲." 加元/美元在北美交易时段收报0.9873加元,或1.0129美元,周三收盘 价为0.9881加元,或1.0120美元. 道明证券(TD Securities)外汇策略师Greg Moore指出,短期美元/加 元阻力位在0.9900加元附近,支撑位在0.9825-30加元附近. 市场几乎没有对美国国内生产总值(GDP)、楼市等一系列强劲的数据 做出反应.(完)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。