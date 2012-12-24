加拿大汇市:加元/美元小涨,投资者等待节后美国财政谈判进展

路透多伦多12月24日 - 加元兑美元周一在圣诞节前夕的淡静交投中小幅收高,因为投资者等待美国预算谈判僵局在圣诞假期后有所进展.

尽管尚未有美国重启预算谈判的正式时间表,但圣诞节后两党仍有几天时间赶在1月1日前达成妥协.根据现行法律,增税减支举措将于1月1日生效.

道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk指出,周一加元的表现优于其他主要货币.

加元兑美元 在北美交易时段收报0.9913加元,或1.0088美元,较上周五0.9934加元,或1.0066美元的收盘价温和走坚.

北美市场提前休市,而且周二闭市.因为适逢节礼日(Boxing Day),大多数加拿大市场周三仍将休市.

加元兑美元在0.9912-0.9946加元的34个点的窄幅区间内交投,而且在本周晚些时候之前,交易料仍将非常淡静.

BMO Capital Markets外汇销售部主管Matt Perrier称,交易商将关注于加元兑美元在0.9960加元附近的支撑位,以及0.9875-0.9900加元附近的阻力位.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价