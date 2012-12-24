加拿大汇市:加元/美元小涨,投资者等待节后美国财政谈判进展

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透多伦多12月24日 - 加元兑美元周一在圣诞节前夕的淡静交投中小幅收高,因为投资者等待美国预算谈判僵局在圣诞假期后有所进展.
尽管尚未有美国重启预算谈判的正式时间表,但圣诞节后两党仍有几天时间赶在1月1日前达成妥协.根据现行法律,增税减支举措将于1月1日生效.
道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk指出,周一加元的表现优于其他主要货币.
加元兑美元 在北美交易时段收报0.9913加元,或1.0088美元,较上周五0.9934加元,或1.0066美元的收盘价温和走坚.
北美市场提前休市,而且周二闭市.因为适逢节礼日(Boxing Day),大多数加拿大市场周三仍将休市.
加元兑美元在0.9912-0.9946加元的34个点的窄幅区间内交投,而且在本周晚些时候之前,交易料仍将非常淡静.
BMO Capital Markets外汇销售部主管Matt Perrier称,交易商将关注于加元兑美元在0.9960加元附近的支撑位,以及0.9875-0.9900加元附近的阻力位.(完)
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。