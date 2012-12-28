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债券 | 2012年 12月 29日 星期六 06:44 BJT

加拿大汇市: 加元/美元触及五周低位,因为美国预算谈判进展艰难

路透多伦多12月28日 - 加元兑美元周五小幅收低,美国白宫和国会议
员为避免"财政悬崖"做出最后的努力,投资者选择避险以等待谈判结果.
        
    随着达成预算协议以避免财政悬崖的最后期限逼近,全球股市下跌,美
元上涨.
    
    会议知情人士透露,美国总统奥巴马不计划在周五白宫与国会领导人
的会议上做出避免财政悬崖的新提议.
    
    该知情人士称,会上奥巴马准备要求国会议员就对年收入在25万美元
及以上的人士增税和延长失业保险的计划进行投票.
    
    当美国预算谈判进展顺利时,加元等与大宗商品相关的货币往往会受
益,但当谈判出现波折时,投资者就会转向流动性高的美元.
    
    加元兑美元 在北美时段收报0.9965加元,或1.0035美元,周四
北美时段收报0.9949加元,或1.0051美元.
    
    盘中稍早加元兑美元曾触及0.9969加元,11月23日以来的最低位,但似
乎陷于窄幅去加内,且逼近平价水准.
    
    Button警告称,下周一今年最后一个交易日可能会带来一些波动,因为
投资者会轧平部位.(完)

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