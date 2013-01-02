加拿大汇市: 加元兑美元升至两周高位,受美国财政协议所鼓舞

路透多伦多1月2日 - 加元兑美元周三大涨,因美国国会达成政治协议 ,避开了可能让美国陷入衰退的财政悬崖,令投资人受到鼓舞. 加元兑美元创下了10月17日以来最大单日升幅.美国议员们在周二通 过了一项计划,得以避免在本月启动大幅加税举措并推迟削减支出. "他们过了一道难关,但基本上还只是在半路上,"道明证券(TD Securi ties)外汇策略师Greg Moore表示."真的有一些短期不确定性...避险心态 在未来几个月一定仍有可能回升." 加元兑美元 在北美时段收报0.9852加元或1.0150美元,根据 汤森路透数据,周一2100GMT以近0.9925加元或1.0076美元为2012年划下句 点. 加元/美元曾触及0.9836加元,为12月18日以来最高水准.加元/日圆C ADJPY=R创近九个月高位,一度触及88.62日圆.(完)