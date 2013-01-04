加拿大汇市:加元兑美元受加拿大就业数据意外强劲带动跳升,本周涨1%

路透多伦多1月4日 - 加元兑美元周五大涨,此前加拿大公布12月就业 岗位意外强劲增长3.98万个,但美国就业数据相对迟滞限制了加元更大的 升幅. 加拿大公布就业数据后,市场早盘迅即作出反应,但午后交易中走势有 所缓和. 加元/美元 周五收报0.9871加元或1.0131美元,周四收报0.98 80加元,或1.0121美元,就业数据发布后,加元一度升至0.9848加元. 根据汤森路透数据,本周加元兑美元升1%,上周五因美国国会仍未达成 预算协议,加元一度触及五周低点.(完)