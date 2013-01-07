加拿大汇市:加元兑美元守住升幅,因采购经理人指数上升

路透多伦多1月7日 - 加元兑美元周一上涨,因12月加拿大采购经理人指数上升,扶助加元守住上周稍晚因投资人对经济谨慎乐观带动的加元升势.

周一Ivey采购经理人指数(PMI)周一显示采购温和增长,抵销了就业,库存和价格读数下跌的影响.

该报告促使加元升值,延续周五良好的加拿大就业报告带动的加元涨势.

"目前市场人气乐观,"Desjardins Securities经济策略师Jimmy Jean说,如果周五公布的加拿大贸易收支报告正面,将进一步提振加元.

周一全球股市下跌,而商品价格涨跌不一.

加元/美元 周一收报0.9857加元或1.0145美元,周五收报0.9871加元,或1.0131美元.(完)

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