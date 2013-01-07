加拿大汇市:加元兑美元守住升幅,因采购经理人指数上升

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透多伦多1月7日 - 加元兑美元周一上涨,因12月加拿大采购经理人指数上升,扶助加元守住上周稍晚因投资人对经济谨慎乐观带动的加元升势.
周一Ivey采购经理人指数(PMI)周一显示采购温和增长,抵销了就业,库存和价格读数下跌的影响.
该报告促使加元升值,延续周五良好的加拿大就业报告带动的加元涨势.
"目前市场人气乐观,"Desjardins Securities经济策略师Jimmy Jean说,如果周五公布的加拿大贸易收支报告正面,将进一步提振加元.
周一全球股市下跌,而商品价格涨跌不一.
加元/美元 周一收报0.9857加元或1.0145美元,周五收报0.9871加元,或1.0131美元.(完)
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路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 -- AA 4/20-4/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 -- AA