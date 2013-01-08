加拿大汇市: 加元兑美元下滑,因投资人对美国企业季报持谨慎态度

路透多伦多1月8日 - 加元兑美元周二小幅下跌,因在北美企业公布业绩前,谨慎情绪浮现.

未来几周,无论美国企业业绩良好,抑或业绩逊于原本已下调的预估,加元也很难上涨.

"在资金可能离开美国市场之际,我认为资金不一定流向加拿大(资产),鉴于加拿大和美国的贸易连系,加拿大不会是特别具吸引力的投资目的地,"CIBC World Markets外汇销售部董事Don Mikolich说.

他说,如果企业公布的数据直指复苏乏力,欧元可能得益;而如果企业业绩强劲,加元仍很难上升,令加元兑美元升至0.98加元以下.

加元/美元 周二收报0.9867加元或1.0135美元,周一收报0.9857加元,或1.0145美元.(完)

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