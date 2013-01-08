加拿大汇市: 加元兑美元下滑,因投资人对美国企业季报持谨慎态度

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透多伦多1月8日 - 加元兑美元周二小幅下跌,因在北美企业公布业绩前,谨慎情绪浮现.
未来几周,无论美国企业业绩良好,抑或业绩逊于原本已下调的预估,加元也很难上涨.
"在资金可能离开美国市场之际,我认为资金不一定流向加拿大(资产),鉴于加拿大和美国的贸易连系,加拿大不会是特别具吸引力的投资目的地,"CIBC World Markets外汇销售部董事Don Mikolich说.
他说,如果企业公布的数据直指复苏乏力,欧元可能得益;而如果企业业绩强劲,加元仍很难上升,令加元兑美元升至0.98加元以下.
加元/美元 周二收报0.9867加元或1.0135美元,周一收报0.9857加元,或1.0145美元.(完)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。