加拿大汇市:加元兑美元攀升至逾一周高位,因中国经济数据强劲

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透多伦多1月10日 - 加元兑美元周四攀升至逾一周高位,因中国贸易数据强劲,提振商品相关货币,而欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人鼓舞,也令美元卖压加重.
欧洲央行在周四管委一致决定维持利率在纪录低点后表示,欧元区经济在今年稍后将复苏,且已经有了一些迹象显示经济趋稳.
欧元兑日圆周四升至18个月高位,兑美元触及一周高位,此前欧洲央行未暗示将降息,而中国出口数据强劲,缓和了投资人对全球经济成长的担忧.
中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.
加元/美元 周四收报0.9845加元或1.0157美元,周三收报0.9877加元,或1.0125美元.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计