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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 05:54 BJT

加拿大汇市:加元兑美元攀升至逾一周高位,因中国经济数据强劲

路透多伦多1月10日 - 加元兑美元周四攀升至逾一周高位,因中国贸易数据强劲,提振商品相关货币,而欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人鼓舞,也令美元卖压加重.

欧洲央行在周四管委一致决定维持利率在纪录低点后表示,欧元区经济在今年稍后将复苏,且已经有了一些迹象显示经济趋稳.

欧元兑日圆周四升至18个月高位,兑美元触及一周高位,此前欧洲央行未暗示将降息,而中国出口数据强劲,缓和了投资人对全球经济成长的担忧.

中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.

加元/美元 周四收报0.9845加元或1.0157美元,周三收报0.9877加元,或1.0125美元.(完)

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