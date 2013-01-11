加拿大汇市:加元兑欧元下滑,兑日圆升至两年半高位

路透1月11日 - 加元兑美元周五持稳,但兑欧元下滑,兑日圆大涨,盘中交投震荡,受到对欧洲央行和日本央行政策前景截然相反的预期影响.

欧洲央行总裁德拉吉发表了令人鼓舞的讲话后,加元兑美元跟随欧元/美元的升势.交易商称周末前美元有空头回补.

盘初,加元显示出一些力道,跟随全球股市和经济成长相关货币的升势,因昨日欧洲央行表示欧元区经济在今年复苏,且没有暗示将进一步放宽货币政策.

而在日本,首相安倍晋三批准了1,170亿美元的财政刺激方案,为金融危机以来最大规模.他还表示,央行应该考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助促进经济.

加元兑欧元 盘中低见1.3147加元或0.7606欧元,为12月31日来最低.

加元兑日圆 升至91.02日圆的2010年5月来最高.

加元/美元 周五收报0.9844加元或1.0158美元,周四收报0.9845加元或1.0157美元.本周,加元兑美元升0.3%.(完)

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