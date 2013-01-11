加拿大汇市:加元兑欧元下滑,兑日圆升至两年半高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月11日 - 加元兑美元周五持稳,但兑欧元下滑,兑日圆大涨,盘中交投震荡,受到对欧洲央行和日本央行政策前景截然相反的预期影响.
欧洲央行总裁德拉吉发表了令人鼓舞的讲话后,加元兑美元跟随欧元/美元的升势.交易商称周末前美元有空头回补.
盘初,加元显示出一些力道,跟随全球股市和经济成长相关货币的升势,因昨日欧洲央行表示欧元区经济在今年复苏,且没有暗示将进一步放宽货币政策.
而在日本,首相安倍晋三批准了1,170亿美元的财政刺激方案,为金融危机以来最大规模.他还表示,央行应该考虑将就业最大化作为一项货币政策目标,以帮助促进经济.
加元兑欧元 盘中低见1.3147加元或0.7606欧元,为12月31日来最低.
加元兑日圆 升至91.02日圆的2010年5月来最高.
加元/美元 周五收报0.9844加元或1.0158美元,周四收报0.9845加元或1.0157美元.本周,加元兑美元升0.3%.(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。