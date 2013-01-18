加拿大汇市: 加元兑美元接近三周低位,本周收挫0.7%

路透多伦多1月19日 - 加元兑全面走强的美元周五下滑至近三周低位,之前跌破技术支撑位,脱离近期交投区间.

加元就此摆脱过去几周一直未能突破的不到0.01美元的波动区间,加元一直未能突破0.9885加元或1.0116美元水准.

"中长期投资大户在刚开盘时买入更多美元,(但)市场缺乏明显的刺激因素,"TD Securities首席外汇分析师Shaun Osborne表示.

加元表现不及其他多数主要货币,英镑和挪威克朗除外.

加元跌穿支撑位,令其一度跌至0.9947加元,或1.0053美元.National Bank Financial外汇部主管Jack Spitz认为,加元下道关键支撑区域在切入位在0.9984加元或1.0016美元附近的200日移动均线.

加元兑美元 收在0.9918加元,或1.0083美元,低于周四收盘时的0.9857加元,或1.0145美元,本周收低0.7%.(完)

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