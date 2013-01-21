加拿大汇市:加元兑美元下滑,同股市和商品市场的联动性减弱

路透多伦多1月21日 - 加元兑美元周一小跌,一反近期同股市和商品价格齐升的趋势.

美股今日因马丁路德金纪念日休市一天,上周收在五年高位,因业绩期初期表现令人印象深刻,今日金价和油价持稳.加拿大股市也升至近11个月高位,受Research in Motion 跳升带动.

欧洲股市周一上扬,再度升向近两年高位,投资者买入诸如公用事业和钢铁等相对"被低估"板块,因押注欧洲经济将改善.

许多分析师目前表示加元同股市等的联动关系正在被打破.市场人士称,预计就业、经济成长和国际资本流动等加拿大一线经济数据对市场的影响会更大.

加元兑美元 收在0.9932加元或1.0068美元,上周五收报0.9918加元,或1.0083美元.(完)

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