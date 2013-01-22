加拿大汇市: 加元兑美元小升,静候周三加拿大央行政策声明

路透多伦多1月22日 - 加元兑美元周二小升,但兑其它货币则大幅下跌,因投资者等待加拿大央行周三的政策声明.

加拿大央行料在第四季前都不会调整利率,因其试图在脆弱的国内经济和楼市降温,与全球经济成长反弹的预期之间达成平衡.但投资者将密切关注声明,寻找任何有关央行收紧政策倾向出现改变的迹象.

加拿大央行也将在下周公布新的经济预估,料将下调经济成长预期.央行10月曾预期2012年第四季经济年化成长率为2.5%,而这个预测现在看起来过于乐观.

加元看似摆脱了零售销售数据强于预期的影响,而全球股市传出的信号则好坏不一.

加元兑美元 在北美时段收报0.9927加元,或1.0074美元,略微高于周一北美收盘价0.9932加元或1.0068美元.

加元兑商品货币下滑.加元兑澳元 接近五个月低点,兑新西兰元 触及10个月低点,兑欧元 亦触及九个月低点1.3261加元,或0.7541欧元.

加拿大皇家银行汇率策略师Elsa Lignos表示,加元接近本周预估交投区间的顶部,只要加拿大央行周三的政策声明不出重大意外,加元就不太可能进一步大幅下跌.(完)

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