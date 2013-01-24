加拿大汇市: 加元/美元跌至10周低点,因央行升息可能性回落

路透多伦多1月24日 - 加元兑美元周四下滑至10周最低水准,前一日加拿大央行称升息的迫切程度降低.

自加拿大央行表示经济中存在过多产能、通胀疲弱以及家庭债务稳定等因素造成升息比其预期更加推迟以来,加元下挫了超过1%.

"加拿大央行的言论还会影响市场一段时间.客户方面,似乎感觉这种情况或许不会持续太久.我们曾屡次看到加元/美元回到0.98-0.99加元的水平."CIBC World Markets外汇销售部主管Don Mikolich表示.

加元兑美元收在1.0029加元,或0.9971美元.周三时收在0.9990加元,或1.0010美元.

加元盘中一度触及1.0036加元,为11月16日迄今最弱水准.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价