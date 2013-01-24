加拿大汇市: 加元/美元跌至10周低点,因央行升息可能性回落

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透多伦多1月24日 - 加元兑美元周四下滑至10周最低水准,前一日加拿大央行称升息的迫切程度降低.
自加拿大央行表示经济中存在过多产能、通胀疲弱以及家庭债务稳定等因素造成升息比其预期更加推迟以来,加元下挫了超过1%.
"加拿大央行的言论还会影响市场一段时间.客户方面,似乎感觉这种情况或许不会持续太久.我们曾屡次看到加元/美元回到0.98-0.99加元的水平."CIBC World Markets外汇销售部主管Don Mikolich表示.
加元兑美元收在1.0029加元,或0.9971美元.周三时收在0.9990加元,或1.0010美元.
加元盘中一度触及1.0036加元,为11月16日迄今最弱水准.(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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