加拿大汇市:加元兑美元在关键数据公布及美联储货币政策会议前持稳

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透多伦多1月28日 - 加元兑美元周一持平,在美国公布关键经济数据以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二开始今年首次货币政策会议前,投资人表现谨慎.
但加元仍从盘中触及的六个月低点反弹,从商品价格走强中获得一些指因.此前美国公布的12月耐用品订单数据强劲,而评等机构惠誉降低了下调美国AAA评等的机率.
周三,投资人将密切关注美国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据,以及美联储货币政策声明.周四加拿大将发布11月经济成长数据.
加元兑美元 收报1.0065加元或0.9935美元,上周五亦收在1.0065加元或0.9935美元,上周加元下挫1.5%.(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）