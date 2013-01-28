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债券 | 2013年 1月 29日 星期二 05:39 BJT

加拿大汇市:加元兑美元在关键数据公布及美联储货币政策会议前持稳

路透多伦多1月28日 - 加元兑美元周一持平,在美国公布关键经济数据以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二开始今年首次货币政策会议前,投资人表现谨慎.

但加元仍从盘中触及的六个月低点反弹,从商品价格走强中获得一些指因.此前美国公布的12月耐用品订单数据强劲,而评等机构惠誉降低了下调美国AAA评等的机率.

周三,投资人将密切关注美国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据,以及美联储货币政策声明.周四加拿大将发布11月经济成长数据.

加元兑美元 收报1.0065加元或0.9935美元,上周五亦收在1.0065加元或0.9935美元,上周加元下挫1.5%.(完)

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