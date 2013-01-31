加拿大汇市: 加元在加拿大公布经济成长数据后上涨,关注美国就业数据

路透多伦多1月31日 - 加元兑美元周四上涨,稍早加拿大公布强于预期的国内经济增长数据,令加元/美元本周首次升破平价,尽管交易商密切关注周五美国将公布的非农就业数据.

周四公布的数据显示,加拿大11月国内生产总值(GDP)成长0.3%,增幅高于预期,而10月仅为增长0.1%,9月没有增长.

"很长时间以来的许多数据都较差,夏季以来的GDP都相对疲弱.本次的GDP数据暗示加拿大经济可能在改善,但问题在于,目前下结论还为时尚早,"分析师及外汇策略师Charles St-Arnaud称.

包括个人所得大幅上升及中西部企业活动增加的美国数据亦起到扶助作用.美国 是加拿大出口的主要目的地.

加元/美元 收报0.9973加元,或1.0027美元,周三分别报1.0015加元,或0.9985美元.

本周加元/美元累计上涨约0.5%,但1月共计下滑约0.5%.(完)

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