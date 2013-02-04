加拿大汇市: 加元兑美元下跌,受西班牙和意大利政局担忧拖累

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透多伦多2月4日 - 加元兑美元周一收低,受日益加剧的西班牙政治危机冲击.此危机打压西班牙借贷成本,并损伤市场对高风险资产的普遍胃纳.
意大利民调显示,在本月大选之前,前意大利总理贝鲁斯柯尼的支持率回升,加剧了投资者对欧元区的担忧.该忧虑抵消了上周末北美乐观数据的正面影响.
加元兑美元 收报0.9986加元,或1.0014美元,低于上周五收盘价0.9973加元,或1.0027美元.加元早盘曾小幅走强.
"转机出现了.今天的真正驱动力是西班牙政治丑闻带动西班牙借贷成本上涨,且引发欧洲危机忧虑重燃."ForexLive外汇分析师Adam Button表示.
上周五公布的美国1月非农就业数据温和成长,前两个月增幅获得上修.该数据曾协助加元兑美元回到平价水准附近.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。