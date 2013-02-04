加拿大汇市: 加元兑美元下跌,受西班牙和意大利政局担忧拖累

路透多伦多2月4日 - 加元兑美元周一收低,受日益加剧的西班牙政治危机冲击.此危机打压西班牙借贷成本,并损伤市场对高风险资产的普遍胃纳.

意大利民调显示,在本月大选之前,前意大利总理贝鲁斯柯尼的支持率回升,加剧了投资者对欧元区的担忧.该忧虑抵消了上周末北美乐观数据的正面影响.

加元兑美元 收报0.9986加元,或1.0014美元,低于上周五收盘价0.9973加元,或1.0027美元.加元早盘曾小幅走强.

"转机出现了.今天的真正驱动力是西班牙政治丑闻带动西班牙借贷成本上涨,且引发欧洲危机忧虑重燃."ForexLive外汇分析师Adam Button表示.

上周五公布的美国1月非农就业数据温和成长,前两个月增幅获得上修.该数据曾协助加元兑美元回到平价水准附近.(完)

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