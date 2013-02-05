加拿大汇市: 加元兑美元微升,得益于欧美经济数据强劲

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
路透多伦多2月5日 - 加元兑美元周二上涨,受助于欧元区和美国经济数据优于预期,但西班牙和意大利政局不确定性仍令加元承压.
交易商也在关注周末将公布的加拿大就业数据,以及周四加拿大央行总裁卡尼对英国议会委员会作出的证词陈述.
"若(周五的就业数据)走软,市场将出现典型的下意识反应..."BMO Capital Markets外汇销售执行董事Matt Perrier称.
加元兑美元 周二在北美收报0.9962加元或1.0038美元,周一收报0.9986加元或1.0014美元.
周二加元兑其他主要货币表现不错,兑日圆 触及2010年中期以来最高位,因预期日本央行或会采取更多积极的宽松举措,部分日企加大对冲,以防日圆进一步贬值.
加元兑欧元持坚于1.3441加元,为1月25日以来最高位.(完)
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路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。