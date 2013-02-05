加拿大汇市: 加元兑美元微升,得益于欧美经济数据强劲

路透多伦多2月5日 - 加元兑美元周二上涨,受助于欧元区和美国经济数据优于预期,但西班牙和意大利政局不确定性仍令加元承压.

交易商也在关注周末将公布的加拿大就业数据,以及周四加拿大央行总裁卡尼对英国议会委员会作出的证词陈述.

"若(周五的就业数据)走软,市场将出现典型的下意识反应..."BMO Capital Markets外汇销售执行董事Matt Perrier称.

加元兑美元 周二在北美收报0.9962加元或1.0038美元,周一收报0.9986加元或1.0014美元.

周二加元兑其他主要货币表现不错,兑日圆 触及2010年中期以来最高位,因预期日本央行或会采取更多积极的宽松举措,部分日企加大对冲,以防日圆进一步贬值.

加元兑欧元持坚于1.3441加元,为1月25日以来最高位.(完)

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