加拿大汇市: 加元兑美元微升,关注加拿大就业数据

路透多伦多2月6日 - 加元兑美元周三微升,守在近期交投区间内.投资者关注周五将公布的加拿大就业数据,以寻求更明确的加元走势指引.

加元兑美元自上周五以来交投于1.0006-0.9949加元区间内,鼓舞人心的美国经济数据促使加元兑美元整体呈升势.

"目前陷于长期守住的交投区间内.政策方面或经济成长若出现有意义的事件,才会真正改变加元前景."BMO Capital Markets资深分析师兼外汇策略师Benjamin Reitzes称.

他补充道,"某种程度而言事情正在正常化.企业财报或激励股市持续上升,但加元不可能永远走强."并指出加元与股市的相关性正在渐渐减弱.

加元兑美元 周三在北美市场收报0.9955加元或1.0045美元,周二收报0.9962加元或1.0038美元.

加元兑其他主要货币走强,但日圆 除外.加元兑澳元 触及一个半月高点,兑英镑 触及五个月高位.(完)

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