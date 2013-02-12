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债券 | 2013年 2月 13日 星期三 05:55 BJT

加拿大汇市: 加元兑美元受G7声明刺激反弹

路透多伦多2月12日 - 加元兑美元周二收盘上扬,逆转稍早的跌势,跟随全球汇市在七国集团(G7)声明发表后引发的震荡走势.

加元跟随日圆更大幅度的反弹走势,之前G7发表声明,敦促各国防止竞争性货币贬值,称G7仍致力于由"市场决定"汇率.受此推动,日圆从数年低位反弹.

加元兑美元 收报1.0027加元,或0.9973美元.高于高周一收盘价1.0043加元,或0.9957美元.(完)
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