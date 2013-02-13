加拿大汇市: 加元兑美元上扬,市况淡静

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透多伦多2月13日 - 加元兑美元周三上扬,但市场料维持横盘波动,因在中海油 以151亿美元收购加拿大Nexen 的交易本月末完成前,国内消息面淡静.
道明证券(TD Securities)宏观策略师Mazen Issa称,"今日市况平静,没有多少消息推动交易."
加元兑美元 收报1.0018加元,或0.9982美元.高于高周二收盘价1.0027加元,或0.9973美元.
加元兑欧元 和兑日圆 周三均上扬,兑英镑 触及逾五个月来的高点.(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)