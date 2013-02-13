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债券 | 2013年 2月 14日 星期四 07:13 BJT

加拿大汇市: 加元兑美元上扬,市况淡静

路透多伦多2月13日 - 加元兑美元周三上扬,但市场料维持横盘波动,因在中海油 以151亿美元收购加拿大Nexen 的交易本月末完成前,国内消息面淡静.

道明证券(TD Securities)宏观策略师Mazen Issa称,"今日市况平静,没有多少消息推动交易."

加元兑美元 收报1.0018加元,或0.9982美元.高于高周二收盘价1.0027加元,或0.9973美元.

加元兑欧元 和兑日圆 周三均上扬,兑英镑 触及逾五个月来的高点.(完)

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