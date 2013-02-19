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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 05:59 BJT

加拿大汇市: 加元兑美元跌至7月以来最低位,受累于经济数据疲弱

路透多伦多2月19日 - 加元兑美元周二跌至7月以来最低位,因加拿大经济数据疲弱,市场担心美国预算谈判,并受加拿大楼市和能源价格打压.

加拿大12月国内趸售销售跌幅大于预期,而且数据显示外国人减持加拿大证券.

展望未来,将于周五公布的通胀和零售销售数据可能将加剧加元抛压.

加元/美元 一度低见1.0138加元,或0.9864美元,此为7月26日以来的最低位.

收盘时加元/美元报1.0118加元,或0.9883美元,上周五纽约汇市尾盘分别报1.0061加元,或0.9939美元.周一加拿大和美国市场因假休市.(完)

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