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债券 | 2013年 2月 21日 星期四 05:53 BJT

加拿大汇市: 加元延展跌势,美联储会议记录提振美元

路透多伦多2月20日 - 加元兑美元周三触及七个月新低,美联储1月会议记录显示有些决策者支持缩减美联储购债规模,美元因而上涨.

另外加拿大公布的数据显示,1月加拿大房价连续第五个月下降,亦打压加元.近期加拿大公布了一连串疲弱的经济数据.

美联储可能削减资产购买规模的暗示应支撑美元,打压加元;近期加元因加拿大央行对于通胀相对强硬的论调而受益.

加元/美元 收报1.0173加元,或0.9830美元,周二纽约汇市尾盘分别报1.0118加元,或0.9883美元.

这是加元去年7月以来最低水准,当时在1.02加元上方.(完)

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(编译 于春红; 审校 母红)

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