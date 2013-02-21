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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 06:26 BJT

加拿大汇市: 加元创下七个月低位,经济成长忧虑打击大宗商品与相关货币

路透多伦多2月21日 - 加元兑美元周四下滑,去年7月以来首次跌破1.02加元水准,因围绕全球经济成长的担忧冲击大宗商品价格和相关货币.

加元连跌五日;投资者近期迎来的一系列低迷数据,为加拿大经济描绘出灰暗画面.

市场担心欧洲和美国的疲弱经济成长,也损及全球股市.美元因其避险魅力而受追捧;美国联邦储备理事会(美联储, FED)则暗示可能收紧宽松货币政策.

加元兑美元 收报1.0187加元,或0.9816美元.周三收盘价为1.0173加元,或0.9830美元.加元一度触及1.0208加元水准.(完)

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