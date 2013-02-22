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债券 | 2013年 2月 23日 星期六 06:26 BJT

加拿大汇市: 加元兑美元触及八个月低位,因零售销售及CPI数据疲弱

路透多伦多2月22日 - 加元兑美元周五触及约八个月来最低,此前公布弱于预期的通胀及零售销售数据,降低了加拿大央行今年将升息的机率.

加拿大统计局公布,1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%,较上年同期上升0.5%,1月核心CPI较前月上涨0.1%,较上年同期上升1.0%.

加拿大统计局公布,12月零售销售较前月下滑2.1%,11月为增长0.3%(前值为增长0.2%),12月扣除汽车的零售销售较前月下滑0.9%.

加元兑美元 收报1.0208加元,或0.9796美元,盘中触及1.0256加元或0.9750美元,此为2012年6月底来最低,周四收盘价为1.0187加元,或0.9816美元.

加元表现也落后于多数主要货币,加元兑澳元触及约七个月低位.

下周将有一连串加拿大经济数据公布,包括第四季GDP数据,预期将令加元承压.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)

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