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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 06:16 BJT

加拿大汇市: 加元兑美元触及八个月低位,受累于意大利大选忧虑

路透多伦多2月25日 - 加元兑美元周一跌至八个月低位,跟随股市和欧元走低,因投资者忧虑本周的意大利大选将无一党派在议会中获得绝对多数,从而使该国经济改革努力受阻.

欧洲的消息盖过了加拿大央行总裁卡尼讲话产生的影响.卡尼在一记者会上重申,该国利率接下来可能走高.

意大利大选结果预计对该国是否坚持推行现有改革计划至关重要.

加元兑美元收报1.0276加元,或0.9731美元,低于上周五收盘时的1.0208加元,或0.9796美元.

加元盘中一度触及6月29日以来最低1.0278加元.

加拿大帝国商业银行资本市场交易部的董事总经理Darcy Browne称,加元/美元中期可能跌向1.04-1.05加元.(完)

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