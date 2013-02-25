加拿大汇市: 加元兑美元触及八个月低位,受累于意大利大选忧虑

标题新闻：就业和趸售数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长年率预估从1.2%下调至0.6%
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路透多伦多2月25日 - 加元兑美元周一跌至八个月低位,跟随股市和欧元走低,因投资者忧虑本周的意大利大选将无一党派在议会中获得绝对多数,从而使该国经济改革努力受阻.
欧洲的消息盖过了加拿大央行总裁卡尼讲话产生的影响.卡尼在一记者会上重申,该国利率接下来可能走高.
意大利大选结果预计对该国是否坚持推行现有改革计划至关重要.
加元兑美元收报1.0276加元,或0.9731美元,低于上周五收盘时的1.0208加元,或0.9796美元.
加元盘中一度触及6月29日以来最低1.0278加元.
加拿大帝国商业银行资本市场交易部的董事总经理Darcy Browne称,加元/美元中期可能跌向1.04-1.05加元.(完)
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路透伦敦4月7日 - 周五英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，因数据显示英国工业生产意外下降，令英国开启退欧进程之际，英国经济前景蒙阴。
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