加拿大汇市: 加元/美元走坚,此前贝南克为美联储宽松政策辩护

路透多伦多2月26日 - 加元周二收高,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在国会作证词陈述.加元/美元在盘中一度触及八个月最低.

数据显示,美国1月新屋销售大增至四年半高点,2月消费者信心指数升幅也超出预期.美元受此提振走升.

不过贝南克强力为美联储的货币刺激政策辩护,并敦促国会议员避免周五即将生效的大幅减支举措,同时没有迹象表明联储可能收紧货币政策.这令美元缩减涨幅.

"今早出炉的美国数据...当然帮助推高了美元.然后贝南克发表了证词."Klarity FX董事Gareth Sylvester表示,"他没有向市场发出明确信号准备开始升息或去除部分量化宽松政策.实际上没有变化."

加元/美元收报1.0264加元或0.9743美元,盘中一度跌至1.0304加元或0.9705美元.周一北美市场收报1.0276加元或0.9731美元.

加元近几周因为国内经济数据疲弱而承压.交易商目前关注周五将发布的加拿大国内生产总值(GDP)数据.(完)

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