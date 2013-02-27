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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 07:04 BJT

加拿大汇市: 加元兑美元收高,得益于美国经济数据提振信心

路透多伦多2月27日 - 加元兑美元周三收高,因美国经济数据提振了投资者信心.加拿大国内经济低迷以及欧洲忧虑重燃,令投资者信心近期受挫.

加元追随美国股市涨势,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克重申对刺激措施的强力支持.

美国楼市及耐久财(耐用品)数据亦对市场构成支撑.

"整个北美交易时段呈现撤离美元的大趋势,主要原因是股市上涨,"National Bank Financial外汇部门主管Jack Spitz说.

"市场似乎在一定程度上适应了意大利的形势.波动性降低是美元疲弱以及加元强势的部分原因,"Spitz表示.

加元/美元收报1.0230加元或0.9775美元.周二北美市场收报1.0264加元或0.9743美元.

交易商目前关注周五将发布的加拿大第四季国内生产总值(GDP)数据.(完)

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(编译 王兴亚; 审校 王洋)
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