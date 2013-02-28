加拿大汇市：经济忧虑打压加元触及八个月低点，关注周五的GDP数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多2月28日 - 加元兑美元周四触及八个月低位，对于加拿大经济前景的负面看法令加元承压。
加拿大将于周五公布第四季国内生产总值(GDP)。许多投资者担忧继一系列糟糕数据后，GDP报告可能进一步呈现疲弱。
数据料显示，加拿大经济12月出现萎缩，第四季环比年率仅为成长0.6%，低于央行下调后的预估1%。
加元/美元 收报1.0314加元或0.9696美元，创下2012年6月29日以来最低。周三北美市场收报1.0230加元或0.9775美元。
加元盘中稍早开始走软，因数据显示美国经济第四季几未增长。随后美元又因为投资者的避险买盘而上扬，由于意大利陷入政治僵局以及美国距离自动全面减支生效仅剩几个小时。
这些因素盖过了加拿大第四季经常帐赤字收窄的影响。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。