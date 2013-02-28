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市场报道 | 2013年 3月 1日 星期五 07:19 BJT

加拿大汇市：经济忧虑打压加元触及八个月低点，关注周五的GDP数据

路透多伦多2月28日 - 加元兑美元周四触及八个月低位，对于加拿大经济前景的负面看法令加元承压。

加拿大将于周五公布第四季国内生产总值(GDP)。许多投资者担忧继一系列糟糕数据后，GDP报告可能进一步呈现疲弱。

数据料显示，加拿大经济12月出现萎缩，第四季环比年率仅为成长0.6%，低于央行下调后的预估1%。

加元/美元 收报1.0314加元或0.9696美元，创下2012年6月29日以来最低。周三北美市场收报1.0230加元或0.9775美元。

加元盘中稍早开始走软，因数据显示美国经济第四季几未增长。随后美元又因为投资者的避险买盘而上扬，由于意大利陷入政治僵局以及美国距离自动全面减支生效仅剩几个小时。

这些因素盖过了加拿大第四季经常帐赤字收窄的影响。(完)

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(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
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