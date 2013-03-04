加拿大汇市：加元受全球成长忧虑拖累走软，静待加拿大央行政策声明

路透多伦多3月4日 - 加元兑美元周一小幅收跌，因全球经济的不确定性而承压，投资者静待加拿大央行本周稍后公布的政策声明。

中国制造业和服务业数据疲弱，增加了对全球第二大经济体成长放缓的忧虑，意大利组建新政府的努力未取得进展以及美国全面减支于上周五开始生效等因素均加重了全球经济的不确定性。

交易商称，关注加拿大央行将于周三公布的政策声明。尽管分析师预期央行将保持利率不变，但他们认为，如果央行采取更为温和的立场，加元可能进一步走软。

加元兑美元 收报1.0277加元，或0.9730美元，低于上周五收盘时的1.0271加元，或0.9736美元。

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