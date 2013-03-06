加拿大汇市：加元兑美元测试八个月低位，因加拿大央行政策立场软化

中国货币市场：逆回购续停银行间月内资金宽松稳定，上交所隔夜跨节攀高

路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1