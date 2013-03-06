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债券 | 2013年 3月 7日 星期四 05:57 BJT

加拿大汇市：加元兑美元测试八个月低位，因加拿大央行政策立场软化

路透多伦多3月6日 - 加元兑美元周三走软，测试但并未突破近期触及的八个月低位，之前加拿大央行宣布维持利率在1%不变，并软化需要升息的政策立场。

加拿大央行的政策声明公布后，加元大幅走软，但在下午的交易中削减部分跌幅。

加元兑美元 收报1.0315加元，或0.9695美元。

加拿大央行声明公布后，加元曾跌至1.0337加元，未能跌穿上周五触及的八个月低位1.0343加元。加元/美元周二收报1.0280加元.

丰业银行外汇交易部董事David Bradley表示，在周五公布就业数据前，加元/美元可能陷于1.0290-1.0340加元的区间内。(完)

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