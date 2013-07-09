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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 05:18 BJT

加拿大汇市：加元在楼市数据公布后走强，市场关注美联储会议记录

路透多伦多7月9日 - 加元兑美元周二走强，部分受助于强于预期的加拿大楼市数据和油价攀升。

加拿大6月经季节性调整后的房屋开工年率为199,586套，低于5月的水平，后者被上修至204,616套。但高于分析师预期。接受路透调查的分析师预计，6月房屋开工率为187,000套。

原油价格周二小幅收涨，部分受助于市场担忧埃及的暴力事件可能引发中东地区更大范围的冲突。

加元兑美元 收报1.0526加元，或0.95美元。周一收报1.0560加元，或，0.9470美元。

今日成交总体清淡，市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布6月会议记录。投资者热切地希望从中找到美联储何时开始缩减购债规模的暗示。目前市场预期是从今年秋季开始放慢购债进度。(完)

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