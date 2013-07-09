加拿大汇市：加元在楼市数据公布后走强，市场关注美联储会议记录

美国债市：公债收益率下滑，此前联储官员对美国经济发表论调谨慎讲话
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透多伦多7月9日 - 加元兑美元周二走强，部分受助于强于预期的加拿大楼市数据和油价攀升。
加拿大6月经季节性调整后的房屋开工年率为199,586套，低于5月的水平，后者被上修至204,616套。但高于分析师预期。接受路透调查的分析师预计，6月房屋开工率为187,000套。
原油价格周二小幅收涨，部分受助于市场担忧埃及的暴力事件可能引发中东地区更大范围的冲突。
加元兑美元 收报1.0526加元，或0.95美元。周一收报1.0560加元，或，0.9470美元。
今日成交总体清淡，市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三发布6月会议记录。投资者热切地希望从中找到美联储何时开始缩减购债规模的暗示。目前市场预期是从今年秋季开始放慢购债进度。(完)
路透纽约3月31日 - 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
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