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债券 | 2013年 7月 11日 星期四 05:37 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，受美联储会议记录及贝南克讲话带动

路透多伦多7月10日 - 加元兑美元周三收升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示美联储对通胀的态度较市场预期的更为温和。

在市场收市后，美联储主席贝南克发表讲话，加元兑美元进一步走强，升至1.0474加元或0.9547美元高位。

美联储主席贝南克称通胀较低，美国财政政策十分紧蹙，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。

美联储会议记录公布后，美元下挫，加元兑美元一度升至约两周高位。

美联储周三公布的6月会议记录显示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们就可能需要在短期内开始缩减经济刺激规模达成一致，但一些委员希望在开始撤走刺激政策前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。金融市场普遍预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但会议记录显示，时间并不确定。

加元兑美元 收报1.0518加元，或0.9508美元。周二收报1.0526加元，或0.95美元。(完)

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