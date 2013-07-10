加拿大汇市：加元兑美元上涨，受美联储会议记录及贝南克讲话带动

企业并购：日本地方性银行第四银行和北越银行达成基本合并协议
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透多伦多7月10日 - 加元兑美元周三收升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示美联储对通胀的态度较市场预期的更为温和。
在市场收市后，美联储主席贝南克发表讲话，加元兑美元进一步走强，升至1.0474加元或0.9547美元高位。
美联储主席贝南克称通胀较低，美国财政政策十分紧蹙，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。
美联储会议记录公布后，美元下挫，加元兑美元一度升至约两周高位。
美联储周三公布的6月会议记录显示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们就可能需要在短期内开始缩减经济刺激规模达成一致，但一些委员希望在开始撤走刺激政策前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。金融市场普遍预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但会议记录显示，时间并不确定。
加元兑美元 收报1.0518加元，或0.9508美元。周二收报1.0526加元，或0.95美元。(完)
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透伦敦4月4日 - 周二汤森路透数据显示，2017年第一季全球投行业务费用总和达240亿美元，创十年高点，其中超过半数来自北美。
澳元兑美元持于0.7570，距离周二澳洲央行发表货币政策声明后所及三周低位0.7545不远。分析师认为，关键支撑位在0.7500。