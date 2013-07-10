加拿大汇市：加元兑美元上涨，受美联储会议记录及贝南克讲话带动

美联储主席贝南克称通胀较低，美国财政政策十分紧蹙，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。

美联储周三公布的6月会议记录显示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们就可能需要在短期内开始缩减经济刺激规模达成一致，但一些委员希望在开始撤走刺激政策前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。金融市场普遍预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但会议记录显示，时间并不确定。