加拿大汇市：加元兑美元触及三周高位，受助于贝南克讲话

路透多伦多7月11日 - 加元兑美元周四走强，盘中一度上扬0.02美元，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周三表示联储还未准备好撤走刺激举措后，美元承压。

全球股市和债市上扬，美国股市标普500指数 和道指 收在纪录高位。但美元大幅走低，因市场重新评估联储可能开始缩减资产购买规模的时机。

贝南克周三在市场休市后表示，“在可预见的未来，需要高度宽松的货币政策，”他还表示，美国的失业率可能高估了美国就业市场的体质。