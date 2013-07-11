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债券 | 2013年 7月 12日 星期五 05:29 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及三周高位，受助于贝南克讲话

路透多伦多7月11日 - 加元兑美元周四走强，盘中一度上扬0.02美元，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周三表示联储还未准备好撤走刺激举措后，美元承压。

全球股市和债市上扬，美国股市标普500指数 和道指 收在纪录高位。但美元大幅走低，因市场重新评估联储可能开始缩减资产购买规模的时机。

贝南克周三在市场休市后表示，“在可预见的未来，需要高度宽松的货币政策，”他还表示，美国的失业率可能高估了美国就业市场的体质。

周三稍早发布的美联储会议记录显示，很多委员希望在撤走刺激举措前看到更多就业市场稳步复苏的确凿证据。

加元兑美元 收报1.0385加元，或0.9629美元。远高于周三收盘价1.0518加元，或0.9508美元。(完)
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