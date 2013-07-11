加拿大汇市：加元兑美元触及三周高位，受助于贝南克讲话

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透多伦多7月11日 - 加元兑美元周四走强，盘中一度上扬0.02美元，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周三表示联储还未准备好撤走刺激举措后，美元承压。
全球股市和债市上扬，美国股市标普500指数 和道指 收在纪录高位。但美元大幅走低，因市场重新评估联储可能开始缩减资产购买规模的时机。
贝南克周三在市场休市后表示，“在可预见的未来，需要高度宽松的货币政策，”他还表示，美国的失业率可能高估了美国就业市场的体质。
周三稍早发布的美联储会议记录显示，很多委员希望在撤走刺激举措前看到更多就业市场稳步复苏的确凿证据。
加元兑美元 收报1.0385加元，或0.9629美元。远高于周三收盘价1.0518加元，或0.9508美元。(完)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30