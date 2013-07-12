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债券 | 2013年 7月 13日 星期六 05:38 BJT

加拿大汇市：加元兑美元下滑，兑澳元触及数年高位

路透多伦多7月12日 - 加元兑美元周五下跌，但兑澳元触及约三年高位，且兑美元本周升1.7%。

本周加元兑美元大幅上升，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减购债计划的预期降温，令美元走软。

加元兑美元 收报1.0396加元，或0.9619美元，低于周四收盘价1.0385加元，或0.9629美元。

澳元下挫，因预期中国经济成长将放缓及市场愈发担忧澳洲央行将降息。加元兑澳元一度低见0.9352加元，此为2010年8月27日来首见水平。

下周市场将聚焦在加拿大央行在7月17日的政策决议。(完)
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