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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 05:26 BJT

加拿大汇市：加元兑美元走软，市场关注点重新转向加拿大央行

路透多伦多7月15日 - 加元兑美元周一走软，因中国成长引发的释然性涨势消退，投资者为加拿大央行可能调整政策声明基调，且可能调降经济成长预估做准备。

加拿大央行将在周三公布新总裁上任后的首个利率决定，并发布季度货币政策报告。会后，央行总裁波洛兹将举行记者会。

加元兑美元 收报1.0415加元，或0.9602美元，上周五收报1.0396加元，或0.9619美元。

第二季中国经济同比增幅放缓至7.5%，但强于市场担忧的水平，与此同时，其他数据显示，零售销售表现良好，工业产出仅略低于预期。

尽管加元目前仍高于上周触及的低位，但一位交易商预计，如果加拿大央行保持利率不变，并调降2014年成长预估，加元本周将再度走软。(完)
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