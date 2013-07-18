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债券 | 2013年 7月 19日 星期五 05:34 BJT

加拿大汇市：加元兑一系列全球主要货币上涨

路透多伦多7月18日 - 加元兑美元周四上涨，且兑一系列其他主要货币急升，因强于预期的经济数据扶助加元和美元兑全球其他主要货币走强。

加元兑日圆 大幅上升，因投资人在日本周末选举前降低日圆敞口。加元兑澳元也劲扬。

美国最新一周初请失业金人数下降，且7月初大西洋沿岸中部地区制造业活动增长提速，此为美国经济增强的迹象。

加拿大统计局公布，加拿大5月批发(趸售)贸易较前月增长2.3%，超过预期，且创2011年1月来最大月度增幅。

加元兑美元 收报1.0376加元或0.9638美元，周三收报1.0414加元或0.9602美元。(完)
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