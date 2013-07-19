加拿大汇市：加元兑美元上涨，本周小升0.3%

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透多伦多7月19日 - 加元兑美元周五上升，交投迟滞，尽管加拿大通胀数据略弱于预期。
加元兑美元本周上涨近0.3%，本周美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的讲话，缓和了部份投资人对美联储最终缩减刺激计划的忧虑。
“美元全线下跌，加元因此有所得益，”加拿大丰业银行首席汇市分析师Camilla Sutton说。
她说，并不令人意外的加拿大通胀数据将限制利率预期。加拿大统计局公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.2%，5月为上升0.7%；核心通胀年率为成长1.3%，高于上月的1.1%。
加元兑美元 收报1.0367加元或0.9646美元，周四收报1.0376加元或0.9638美元。(完)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。