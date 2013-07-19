加拿大汇市：加元兑美元上涨，本周小升0.3%

加元兑美元本周上涨近0.3%，本周美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克的讲话，缓和了部份投资人对美联储最终缩减刺激计划的忧虑。

“美元全线下跌，加元因此有所得益，”加拿大丰业银行首席汇市分析师Camilla Sutton说。

她说，并不令人意外的加拿大通胀数据将限制利率预期。加拿大统计局公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.2%，5月为上升0.7%；核心通胀年率为成长1.3%，高于上月的1.1%。