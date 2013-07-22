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债券 | 2013年 7月 23日 星期二 06:10 BJT

加拿大汇市：加元兑美元上涨，交易商关注加拿大零售销售数据

路透多伦多7月22日 - 加元兑美元周一在交投清淡中上涨，因市场缺乏消息，投资人对此作反应，降低美元多头头寸，令美元回落。

“全天市场交投相当疏落，倾向卖出美元，”National Bank Financial董事总经理Jack Spitz说。

“目前我们在等待本周唯一一项国内数据，就是明日早上公布的零售销售，预料将反弹，这可能创造一些美元/加元卖盘，”他说，如果零售销售意外良好，加元或升至1.0260加元。

加拿大5月零售销售料较上月成长0.4%，扣除汽车销售料上升0.3%。

加元兑美元 收报1.0344加元或0.9667美元，周五收报1.0367加元或0.9646美元。(完)
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