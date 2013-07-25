加拿大汇市：加元兑美元升至五周高位，受助于美国数据强劲

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透多伦多7月25日 - 加元兑美元周四走强，升至五周来最高，部分受助于美国数据提振市场对加拿大最大出口市场美国经济前景的信心。
美国6月耐久财订单增长，提振对美国今年下半年成长加速的希望。
另外，美国上周初请失业金人口小幅增长，但仍处在显示就业市场继续温和改善的区间内。四周均值较之前一周减少1,250人。
加元兑美元 收报1.0264加元，或0.9743美元。高于周三收盘价1.0316加元，或0.9694美元。加元盘中触及6月19日以来最高1.0255加元。
加元兑其他主要货币涨跌不一，兑新西兰元 触及约七周来最低。
投资者关注点转向下周公布的数据，其中包括美国GDP数据、非农就业报告和ADP民间就业数据等。(完)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。