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债券 | 2013年 7月 26日 星期五 05:04 BJT

加拿大汇市：加元兑美元升至五周高位，受助于美国数据强劲

路透多伦多7月25日 - 加元兑美元周四走强，升至五周来最高，部分受助于美国数据提振市场对加拿大最大出口市场美国经济前景的信心。

美国6月耐久财订单增长，提振对美国今年下半年成长加速的希望。

另外，美国上周初请失业金人口小幅增长，但仍处在显示就业市场继续温和改善的区间内。四周均值较之前一周减少1,250人。

加元兑美元 收报1.0264加元，或0.9743美元。高于周三收盘价1.0316加元，或0.9694美元。加元盘中触及6月19日以来最高1.0255加元。

加元兑其他主要货币涨跌不一，兑新西兰元 触及约七周来最低。

投资者关注点转向下周公布的数据，其中包括美国GDP数据、非农就业报告和ADP民间就业数据等。(完)
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