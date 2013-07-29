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债券 | 2013年 7月 30日 星期二 05:31 BJT

加拿大汇市：加元兑美元触及五周高位，市场聚焦美联储会议和重大经济数据

路透多伦多7月29日 - 加元兑美元周一升至五周高位，在本周北美将公布一系列关键经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，投资人调整仓位。

美联储、欧洲央行和英国央行都将在本周发布货币政策会议声明。市场预计，这些央行都将重申或完善其“前瞻性指引”，称只要经济成长保持迟滞，且通胀不构成威胁，就将维持借款成本在异常低的水准。

几乎跑赢所有其他主要货币的加元兑美元 收报1.0260加元或0.9747美元，略高于上周五的1.0273加元，或0.9734美元。

加元/美元盘中触及6月19日来最高的1.0253加元。(完)
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